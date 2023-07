Eden Hazard rechazó jugar con Lionel Messi en Inter Miami, reportan en Bélgica

Le dijo que no a Leo Messi. A pesar de no tener equipo, el delantero belga, Eden Hazard ha rechazado jugar con Inter Miami. En Bélgica aseguran que el conjunto estadounidense buscó contratar al exjugador de Real Madrid, pero él les habría dicho que no.

El nivel del delantero bajó drásticamente en los últimos años por la falta de actividad, tanto por lesiones como por el poco juego. Hazard llegó al Real Madrid en el 2019 con las miras de ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo, pero tras cuatro años, el equipo decidió no renovarlo y ahora es agente libre.

Inter Miami se ha encargado de contratar a grandes figuras del futbol internacional como lo son Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Ahora de acuerdo con el medio belga Voetbalkrant, "Beckham esperaba dejar que Hazard jugara futbol junto a Messi en el Inter Miami", pero de acuerdo con reportes, Hazard tiene como prioridad mantenerse en Europa.

Hazard lleva todo julio sin equipo luego de que el primero de mes terminara su contrato con el conjunto merengue. Ahora con un coste bajo, el delantero estará buscando encontrar un equipo que le dé una oportunidad.

