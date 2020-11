Diego Alonso: 'Quiero ir a Europa a hacer cosas grandes como las hice en México'

Durante su estancia en México como entrenador de Pachuca y Monterrey de 2014 a 2019, Diego Alonso logró alzar los títulos del Clausura 2016 con los Tuzos y la Concacaf Liga de Campeones de 2017 y 2019 con los de la Bella Airosa y con Rayados.

Pero el ahora estratega del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) desea dirigir en Europa y emular los logros que consiguió en el futbol mexicano.

"Quiero ir a Europa a hacer cosas grandes como las hice en México y como las quiero hacer primero aquí en la MLS para después llegar ahí y poder hacer cosas grandes también", reveló Alonso en entrevista con Fox Sports.

Aunque el timonel uruguayo no apresura su salida de la MLS, donde también quiere conseguir cosas importantes con el equipo de David Beckham.

"Estoy feliz donde estoy, ojalá pase mucho tiempo aquí y mi próximo paso ojalá pueda ser para el futbol europeo, que es algo que tengo en mi cabeza. Siento que me tengo que seguir preparando para poder conseguirlo, no tengo apuros. He tenido propuestas en el pasado y no las he tomado porque siento que ese paso lo tengo que dar con seguridad", reveló el entrenador.

