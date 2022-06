Di María, a la espera del Barça para dar una respuesta a la Juventus; informan en España

Ángel Di María es uno de los jugadores más buscados en el mercado de verano, y es que el extremo de Argentina no renovó contrato con el París Saint-Germain, por lo que el equipo que decida ficharlo lo haría sin ningún costo.

Es por ello que equipos como la Juventus, se ha puesto en contacto con el entorno del sudamericano para concretar su traspaso; sin embargo, la Vecchia Signora tiene competencia, y es que de acuerdo con Mundo Deportivo, el Barcelona está interesado en el seleccionado argentino.

No obstante, la directiva de los culés no tiene como prioridad fichar a Di María, pues de acuerdo con el mismo media, antes quieren resolver la situación del contrato de Dembélé, y en caso de no renovar al galo, Raphinha es el jugador elegido para sustituirlo.

A pesar de que la Juventus busca que Di María firme su contrato en los próximos días, el Fideo no lleva prisa por hacerlo, pues está a la espera de lo que suceda con los blaugranas. Y es que de acuerdo con los reportes, el Dembélé está cerca de ser el primer refuerzo del Chelsea, mientras que el fichaje de Raphinha puede complicarse debido a la cantidad de dinero que pide el Leeds United.

El argentino no tuvo la mejor temporada de su carrera con el PSG, pues disputó 26 partidos de la Ligue 1, donde anotó en cinco ocasiones y dio un total de ocho asistencias.

