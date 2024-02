De Rossi, el sueño que no se le cumplió a Mourinho con Real Madrid

Hace tres semanas, José Mourinho dejó el banquillo de la Roma y su sucesor fue Daniele De Rossi, quien en su momento fue capitán y figura de 'La Loba' y un elemento que el estratega portugués se quedó con ganas de dirigir durante su etapa en Inter de Milán y Real Madrid.

En entrevista con el youtuber Ohm, 'The Special One' habló sobre qué jugadores le habría gustado tener en su equipo, como Lionel Messi, pero reconoció que al ahora estratega del club romano siempre fue de sus preferidos. "Me hubiera gustado tener a De Rossi en el Inter y en el Real Madrid, pero no fue posible. También hubiera querido entrenar a Totti en el Inter, a pesar de la edad, pero no fue posible".

"Siempre son jugadores a los que quieres entrenar durante toda tu carrera", declaró Mourinho, quien también habló sobre la Conference League que ganó con la Roma en la temporada 2021-22. "No es el trofeo más importante que he ganado, pero sí por la dimensión de alegría que me trajo y no sólo porque fue la última, es la Conference ganada con la Roma. Si tengo que elegir, diría este".

"Pero ha habido muchas cosas buenas en mi carrera, muchos partidos fantásticos para recordar y es imposible elegir uno o dos. También hay muchos malos recuerdos, dos semifinales de la Liga de Campeones perdidas en los penaltis, una final de la Europa League perdida en los penaltis porque el árbitro decidió que no podíamos ganar. También hay muchos malos recuerdos", añadió el estratega.

