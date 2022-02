De Gea previo al duelo contra Atlético de Madrid: 'Me siento como si fuera de Manchester'

"Ahora me siento como si fuera de Manchester", aseguró el internacional español David de Gea, que se enfrentará este miércoles al equipo en el que se formó y del que salió al futbol inglés, el Atlético de Madrid, en la Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones.

Tras una década en el club de Old Trafford, por el que fichó en junio de 2011, el portero madrileño se refirió a su absoluta integración e identificación con Manchester y el club en una entrevista al sitio de la UEFA.

"Me gusta el hecho de haber nacido en Madrid, pero al final del día es solo una ciudad. Ahora me siento como si fuera de Manchester. Me siento como cualquier otra persona de Manchester. Donde eres amado y bienvenido, es tu hogar", comentó De Gea.

"Por supuesto, vuelvo a casa, vuelvo al club que me dio la oportunidad de ser quien soy hoy. Pero esto es sólo otro partido", comentó el guardameta del United, quien aseguró que lleva muchos años en el club y aunque "obviamente todo puede pasar en la vida, en el mundo del futbol" no se ve fuera de Old Trafford.

Ante el enfrentamiento ante su ex equipo, señaló que "evidentemente" le desea lo mejor al Atlético, pero que acude con su equipo con el objetivo claro de tratar de ganar el partido.

