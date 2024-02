Dani Alves: Psicólogas de la defensa señalaron que el jugador sabía lo que estaba haciendo

Las capacidades cognitivas de Dani Alves estaban "levemente afectadas", pero el jugador "distinguía el bien y el mal y sabía lo que estaba sucediendo" la noche que asistió a la discoteca Sutton en Barcelona. Ese fue el testimonio que presentaron dos psicólogas designadas por la defensa durante el caso contra el brasileño por la denuncia de agresión sexual que presentó una joven y que llevó a la detención del acusado en enero del año pasado.

Este miércoles continuó el juicio de Alves, con el testimonio de las psicólogas a quienes la defensa encargó un informe pericial para determinar si el futbolista estaba borracho la noche en que fue acusado. El informe se realizó a partir de los tiquets de consumo y las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la discoteca.

De acuerdo con las peritos, el brasileño y sus tres amigos tomaron cinco botellas de vino y una de whisky, además que el consumió él un gin tonic. Además, pudo beberse seis copa de champán, según lo mostrado en la grabación de las cámaras de seguridad, en las cuales también se ven imágenes en las que parece que Alves se cae.

A partir de ello, las psicólogas piensan que el jugador estaba sufriendo una intoxicación alcohólica” que provocó una “afectación importante a sus capacidades volitivas”. Las expertas se presentaron en la Audiencia de Barcelona por parte de la defensa, que pretende acreditar que el futbolista esta ebrio y así beneficiarse de una atenuante.

Sin embargo, esta prueba pericial terminó por girarse en su contra cuando Ester García, abogada de la acusación particular ejercida de la víctima, preguntó sobre el alcance de la intoxicación alcohólica en la conciensciencia del procesado. Fue entonces que las peritos reconocieron que aunque sus capacidades cognitivas pudieran estar afectadas, "distinguía el bien y el mal".

Por último, compartieron que su perfil no es el de una persona “con tendencia a la impulsividad y la agresividad”, por lo que parece "poco probable que una persona con su personalidad cometa una agresión sexual”, sostuvieron.

Denunciante no simuló, señalaron los forenses

En el tercer día del juicio de Dani Alves también se presentaron los forenses que atendieron a la joven que denunció la agresión sexual y declararon que, en sus exploraciones psicológicas, no tuvieron "ninguna sospecha" de que la víctima exagerara sus síntomas, además que concluyeron que sufría trastorno postraumático.

La psiquiatra encargada de atender a la víctima aseguró que, si la joven hubiera simulado o fingido, lo habrían detectado con los cuestionarios realizados. Además, inidicó que aunque la joven no presentó lesiones vaginales, eso no descarta que fuese agredida sexualmente, ya que no en todos los casos se presentan daños físicos a las víctimas.

