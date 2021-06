Cristiano sobre su futuro: 'Estoy centrado en la Eurocopa, sin importar si me quedo o me voy'

El veterano delantero del Juventus, Cristiano Ronaldo, afronta su quinta Eurocopa centrado exclusivamente en su selección y dispuesto a jugar en cualquier posición en la que ayude al equipo a defender el título que levantó el 2016.

"Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa", declaró el capitán luso en rueda de prensa.

Ronaldo aseguró que Portugal está preparado para el debut mañana ante Hungría en Budapest y que la baja a última hora del lateral del Manchester City, João Cancelo, por un positivo por coronavirus no afecta al grupo, que está "centrado en el partido".

"Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que tendrá al público a su favor, pero lo más bonito es tener gente en el estadio. Queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado", prosiguió sobre un encuentro con las gradas llenas, con 60 mil aficionados.

"Siempre es bueno empezar con una victoria, pero firmo si me dicen que perdemos mañana y al final ganamos la Eurocopa", aseguró el goleador sobre el choque.

Aunque ningún jugador ha participado en cinco Eurocopas, el astro portugués piensa más en los números colectivos que en los individuales: "Ese récord es bonito, pero el más importante es ganar el segundo europeo consecutivo", aseguró.

