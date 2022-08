Cristiano Ronaldo: Jugadores del Manchester United, 'hartos' de actitud de CR7

Manchester United Cristiano Ronaldo CR7 Manchester United: Jugadores del Manchester United, 'hartos' de actitud de CR7. Cristiano, Red Devils, Manchester United roto

Bien dice el dicho que todo por servir se acaba, y esa es la historia de la paciencia de los jugadores del Manchester United, quienes ya no desean que Cristiano Ronaldo continúe en el club luego de la novela que ha desarrollado durante este verano; al menos eso es lo que presumen medios ingleses.

El crack portugués se presentó tarde a los entrenamientos, no viajó con el equipo a la pretemporada y además suele mostrar su inconformidad si no juega de titular o cuando no disputa los 90 minutos, situaciones que ya tienen molestos tanto a Erik Ten Hag como a ciertos compañeros de club.

De acuerdo al diario The Sun "muchos de sus compañeros están hartos de como está haciendo las cosas, él tiene sus aliados en el vestuario, pero realmente está empezando a molestar a muchos jugadores" confirmó una fuente al medio británico.

Aún con el mercado abierto, Cristiano podría salir, se dice que su destino estaría nuevamente en Italia, con el Napoli, recordemos que el portugués quiere un equipo donde pueda jugar en la UEFA Champions League.

