Cristiano: DT del Manchester United no se preocupa ante ausencia del portugués

Cristiano Ronaldo es el nombre que se encuentra en boca de todos en Manchester, debido a que su situación sigue en duda sobre dónde va a jugar la siguiente temporada.

El futuro de CR7 se mantiene en el aire porque el futbolista aparentemente no está de acuerdo en seguir en el United y espera recibir una oferta de un equipo que dispute la Champions.

Ante esto, el entrenador Erik Ten Hag aseguró que no se puede detener ante la incertidumbre de si estará o no el delantero portugués en la siguiente temporada con el club.

"La situación es la misma que la semana pasada. Quizá preocupado no sea la palabra correcta. Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Y me centraré en eso", explicó el entrenador del ManU.

En entrevista previa al duelo contra Aston Villa de pretemporada, el estratega neerlandés aseguró que el equipo debe apuntalarse para poder competir de mejor forma en la Premier League.

