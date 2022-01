Covid-19: ¿Cómo ha impactado a las grandes ligas de Europa?

El coronavirus ha vuelto a ser un grave problema en Europa y el futbol se está viendo afectado por los contagios masivos de jugadores y entrenadores.

Cuatro de las cinco grandes Ligas del Viejo Continente ayer reconocieron problemas por esta situación y algunas tomaron cartas en el asunto. En Alemania, por ejemplo, la Bundesliga regresa a la actividad mañana. Previo al Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach, ambos equipos reconocieron que tienen a 14 futbolistas con el virus. A pesar de eso, jugarán.

En Italia hay comunidades que no están permitiendo la movilidad de las organizaciones si existen casos de coronavirus en un equipo. Eso le pasó al Bolonia (cuatro), que no se presentó en su estadio para jugar contra el Inter. De entrada, y salvo que la Serie A diga otra cosa, los neroazzurros ganarán 0-3 el duelo.

También en Italia hubo problemas con otros tres partidos. El Torino no pudo viajar a Bérgamo para enfrentar al Atalanta por tener ocho contagiados. De entrada, el duelo está aplazado. Misma suerte corrieron el Salernitana vs Venecia y el Fiorentina vs Sampdoria.

La Ligue 1 y la Ligue 2 no se salvaron de tener que hacer anuncios poco agradables por el virus. Cuatro encuentros de la Jornada 20 que arranca hoy se jugarán en una fecha diferente a la que originalmente estaba prevista: el Lorient vs Lille, el Caen contra Chamois Niortais, el Dunkerque ante Paris FC y el Amiens SC vs Ajaccio.

Finalmente, la Premier League de Inglaterra, que desde que se desató la nueva ola de coronavirus ha padecido, ayer confirmó el positivo de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, que hace unas semanas había tenido un resultado "no concluyente" en una prueba. Además, Pierre-Emerick Aubameyang también tuvo un resultado poco agradable, tras concentrar con Gabón para la Copa de África.

