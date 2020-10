Conmebol: Polémica en Bolivia previo al choque ante Argentina por jugadores no convocados

Se ha destapado el escándalo en la concentración de Bolivia previo a su enfrentamiento ante Argentina, luego de que Milton Melgar, histórico jugador boliviano asegurara que varios elementos del combinado fueron presionados para que firmaran por un representante y al no acceder quedaron fuera de la convocatoria para les Eliminatorias de Conmebol.

"A la dirigencia de Bolivia y cuerpo técnico no le interesa la selección solo les interesa sus cuestiones personales. Hubo tres jugadores que recibieron llamadas de que, si no firmaban con un representante no iban a ir a la selección, y así fue, no los convocaron", aseguró Melgar en entrevista para Puro Futbol.

Melgar mencionó que el cuerpo técnico del seleccionador César Farias ha actuado de manera irresponsable y que solo se han preocupado por sus intereses personales.

“No tenía dudas de que Brasil iba a ser superior a Bolivia, pero tenía temor a que pase lo que pasó, que el cuerpo técnico y la dirigencia sea tan irresponsable y por sus intereses nos jugaron en contra.

"Tenemos muchos problemas en la dirigencia y el cuerpo técnico, hay jugadores que acusaron recibir amenazas por no ser convocados. Es algo que no pasa en ningún país y es raro. Este comité ejecutivo no deja asumir a los nuevos ejecutivos, tuvieron que presentar un amparo legal", comentó.

El exjugador está consciente de que la clasificación boliviana al Mundial de Qatar es una misión complicada y lamentó que la gente siga creyendo en Farias como seleccionador nacional.

"Es imposible que Bolivia clasifique a un mundial con este panorama, lo peor es que la gente le sigue creyendo al técnico que vamos a clasificar. La verdad no soy optimista contra Argentina, tampoco lo fui con Brasil, es una gran oportunidad para que Argentina se lleve tres puntos. Lo único que tenemos es aferrarnos a la altura", lamentó.

