Conmebol: Paraguay venció de visita a Venezuela y se mantiene invicto en la Eliminatoria

Paraguay venció a Venezuela por 0-1 en la Jornada 2 de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Catar 2022 en un partido sin espectadores jugado en Mérida y así se cobró venganza del último duelo entre ambas, en el que la Vinotinto la dejó fuera de Rusia 2018.

Gastón Giménez, cuando faltaban cinco minutos para el final, culminó una buena jugada colectiva para hacer el único tanto de un encuentro en el que Venezuela falló un penalti y el árbitro le anuló un gol tras revisar el VAR.

La jugada de la polémica llegó en el minuto 65 cuando Yangel Herrera cabeceó a las redes un balón que le llegó medido tras una jugada ensayada de córner; sin embargo, el VAR fue la herramienta para que el árbitro colombiano Andrés Rojas revisara la jugada y observara que el balón acarició el brazo de Herrera tras el cabezazo, y anuló el gol.

Corría el minuto 85, el equipo paraguayo cambió el sentido del juego con un pase largo hasta la banda derecha y luego con dos pases rápidos, en el único error defensivo de la Vinotinto, por lo que Giménez llegó solitario al área de gol y chutó de zurda, duro y lejos de las manos de Faríñez.

La esperanza del empate llegó en el minuto 93 cuando Feltscher cayó derribado en el centro del área y el árbitro no dudo en señalar penal. Yangel Herrera no titubeó, tomó el balón y se dirigió al punto de penalti. Desde los once metros la portería se le hizo muy pequeña y el arquero Silva detuvo el lanzamiento.

Paraguay sumó tres puntos, con lo que ya tiene cuatro, mientras que Venezuela cosechó su segunda derrota en la era Peseiro y, pese a las mejoras defensivas, sigue sin pólvora en ataque y sin unidades en la clasificación.

