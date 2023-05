Chelsea: Frank Lampard quiso fichar a Haaland en su primera etapa como DT

Frank Lampard, director técnico del Chelsea, señaló que cuando fue por primera vez entrenador de los Blues quería fichar al delantero noruego Erling Haaland.

En rueda de prensa previa al juego del fin de semana contra el Manchester City, Lampard afirmó que desde aquella época, 2019-2021, cuando estaba en la dirección técnica del Chelsea, sabía que Haaland era un jugador de muy alto nivel.

"Le intentó fichar la primera vez que estuve aquí. Me interesaba mucho, pero no pudo ser. Su nivel por entonces ya estaba muy claro, cuando jugamos contra el Salzburgo. Le doy mucho mérito, porque me encanta ver a jugadores como él a ese nivel, con esa personalidad y con esa hambre para ser el mejor", señaló Lampard.

Lampard no quiso comparar al noruego con un legendario delantero del Chelsea como lo fue el marfileño Didier Drogba.

"No puedo compararlos, porque son diferentes y porque Drogba tuvo mucha influencia aquí durante un largo periodo de tiempo. El impacto de Haaland ha sido más instantáneo, nada más llegar a la Premier. No es una comparación directa, pero ambos son grandes delanteros", afirmó el entrenador del Chelsea.

