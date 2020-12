Champions League: Octavos de Final quedaron definidos

Los enfrentamientos de los Octavos de Final de la Champions League quedaron definidos este lunes tras el sorteo realizado este lunes por la UEFA.

Uno de los duelos más atractivos que dejó la fortuna será el encuentro entre Barcelona y PSG, en el que se enfrentarán los viejos amigos Lionel Messi y Neymar.

Los demás partidos de alto impacto son: Borussia Monchengladbach vs Manchester City, Lazio vs Bayern Munich, Atlético de Madrid vs Chelsea, Leipzig vs Liverpool, Porto vs Juventus, Sevilla vs Borussia Dortmund y Atalanta vs Real Madrid.

Los Octavos de Final de Ida se llevarán a cabo el 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que la Vuelta se jugará el 9, 10, 16 y 17 de marzo.

- OCTAVOS DE FINAL -IDA

Martes 16 febrero:

RB Leipzig VS Liverpool

Barcelona VS PSG

Miércoles 17 febrero:

Porto VS Juventus

Sevilla VS Borussia Dortmund

Martes 23 febrero:

Lazio VS Bayern Munich

Atlético de Madrid VS Chelsea

Miércoles 24 febrero:

Borussia Mönchengladbach VS Manchester City

Atalanta VS Real Madrid

- OCTAVOS DE FINAL -VUELTA

Martes 9 marzo:

Juventus VS Porto

Borussia Dortmund VS Sevilla

Miércoles 10 marzo:

Liverpool VS RB Leipzig

PSG VS Barcelona

Martes 16 marzo:

Manchester City VS Borussia Mönchengladbach

Real Madrid VS Atalanta

Miércoles 17 marzo:

Bayern Munich VS Lazio

Chelsea VS Atlético de Madrid