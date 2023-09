Champions League: Manchester United y su siguiente prueba, el Bayern Munich

Bayern Munich, la gran prueba. El proyecto que encabeza Erik Ten Hag con el Manchester United, comienza a despertar dudas y la Champions League se presenta como el escenario ideal para reivindicarse al frente de un equipo que ha estado plagado de altibajos.

Pero los Red Devils no tendrán a cualquier rival enfrente. Se medirán ante el Múnich, equipo con más campeonatos en Bundesliga y que sabe muy bien cómo jugar la Liga de Campeones, competencia en la que ya es costumbre considerarlo como candidato al título.

"No sentimos que necesitemos un reinicio. Estamos en un proceso. En algunos partidos jugamos muy bien, pero también por debajo de nuestro nivel. Lo que tenemos que exigir es ser consistentes, por eso tenemos que dar un paso adelante", dijo Ten Hag en conferencia de prensa.

Y si bien es cierto que las lesiones han mermado en la plantilla del conjunto inglés, el entrenador aseguró que debe aprender a lidiar con esas circunstancias y resolver de la mejor manera en todos los compromisos, por lo que el siguiente cotejo ante los alemanes no será la excepción.

"Una cosa es cierta: desde el comienzo de la temporada pasada, creo que nunca comencé con, en mi opinión, el mejor once inicial. Siempre hubo lesiones. Siempre obtuvimos resultados, independientemente del período en el que nos encontramos ahora. Lo he experimentado en el pasado y lo he manejado. Me gustan estas situaciones porque hay que manejarlo y saber qué hacer", apuntó.

