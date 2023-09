Champions League: Aleksander Čeferin cierra la puerta para equipos árabes jueguen el torneo

‘La Champions Leagues es sólo para equipos europeos’, afirmó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Estos comentarios llegan luego de que los equipos árabes buscarán conseguir un puesto como equipo comodín para la siguiente edición del torneo.

Ante el cambio de formato de la UEFA Champions League para sus siguientes ediciones, los directivos árabes han estado buscando que el ganador de la Liga Profesional de Arabia Saudita, sea uno de los cuatro equipos que se agregarán al torneo siendo un ‘comodín’. Sin embargo, Ceferin ha puesto fin a esta especulación.

"Esto interesa principalmente a los medios de comunicación, pero no tanto a la comunidad del fútbol europeo. Ya veremos, pero no creo ni por un segundo que esto pueda amenazar nuestras competiciones.

"Un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Sólo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League. Sólo las Federaciones europeas pueden postularse para una final, ni siquiera los clubes. Tendríamos que cambiar todas nuestras reglas y no queremos eso", reveló en entrevista para el medio francés L’Equipe.

Además, a pesar del rápido crecimiento de la Liga Árabe en los últimos meses, el directivo de la UEFA afirmó que no la ve como una competencia pues los mejores jugadores de la actualidad no están buscando firmar con los equipos árabes.

“Hay jugadores al final de sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones 'top'. Que yo sepa, Mbappé y Haaland no sueñan con Arabia Saudí. Los mejores jugadores en la cima de su fútbol no creo que fueran a Arabia Saudí. Cuando la gente me habla de los jugadores que fueron allí, nadie sabe dónde juegan", reveló Ceferin

