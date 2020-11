Ceferin: 'La Superliga es el sueño de dos o tres dirigentes que no tienen solidaridad'

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, realizó una severa crítica a los dirigentes que se han planteado la idea de tener una Superliga Europea, pues consideró que estos personajes únicamente piensan en el bienestar propio y por este egoísmo incluso dañarían a sus clubes.

“Para mí la Superliga está fuera de cuestión. Es el sueño de dos o tres administradores de futbol en Europa, a esos son a los que les da igual la solidaridad. Les da igual todo lo que no sean ellos mismos, dañarían a sus clubes, pero probablemente no lo saben aún. La idea no es una idea muy seria”, expresó en entrevista para Marca.

Sin embargo, Ceferin también aseguró que la mayor parte de los integrantes del futbol europeo se han mostrado solidarios y lo demostraron precisamente en esta pandemia, en la que han entendido que la única forma de poder sacar adelante el proyecto futbolistico es manteniéndose unidos y de esta manera incluso mejoran la calidad del torneo.

“El futbol europeo ha mostrado mucha solidaridad y unidad en una crisis como la que estamos viviendo. En esta situación extrema hemos comprobado que, quitando a dos o tres personas, el futbol europeo está lleno de solidaridad. Hemos entendido que solo juntos podemos salir de esta situación y mejorar el futbol para llevarlo a otro nivel”, afirmó.

Además, Ceferin aseguró que la Eurocopa sigue en pie y no habrá impedimento para que pueda llevarse a cabo, aunque tendrán precauciones en caso de necesitarse cambios, y aunque lo tachó de optimismo, auguró el fin de la contingencia sanitaria para antes de la primavera.

“El plan es que la Eurocopa se juegue de la misma manera que si se hubiera jugado este año. Estoy seguro de que este año no la pospondremos y se podrá jugar. Pero estaremos atentos por si hay que modificar algo. Y de nuevo, aunque puede ser optimismo, pero estoy seguro de que la Eurocopa se jugará y esta pandemia se acabará antes de la primavera”, apuntó.

