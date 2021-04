Ceferin arremetió contra los fundadores de Superliga: 'No podemos fingir que no pasó nada'

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin reiteró que los clubs fundadores de la Superliga enfrentarán consecuencias por la cración de la competición.

“Todo el mundo tiene que asumir consecuencias por lo que hizo y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y decir simplemente: 'Me han castigado porque todo el mundo me odia'. No tienen problemas por nadie más que por ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer”, dijo Ceferin al Daily Mail.

Por su parte, el directivo dijo que hay una diferencia clara entre los clubes que ya se retiraron formalmente y los que nunca lo hicieron, por lo que verán las sanciones para cada uno.

“Pero para mí es una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Se retiraron primero, admitieron que cometieron un error. Hay que tener algo de grandeza para decir: 'Me equivoqué'. Para mí hay tres grupos de estos 12, los ingleses, que salieron primero, luego los otros tres (Atlético de Madrid, AC Milan, Inter) después de ellos y luego los que sienten que la tierra es plana y piensan que el Super La Liga sigue existiendo", finalizó.

