Cavani sobre bronca con Messi: 'Me dijo algo que me dolió'

Edinson Cavani rompió el silencio sobre la bronca que tuvo con Lionel Messi en el amistoso del año pasado entre Argentina y Uruguay.

El delantero uruguayo señaló que el astro argentino le dijo algo que le dolió y eso llevó a que los ánimos se calentaran.

"Yo soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen. Son cosas que pasan dentro de la cancha. A veces las palabras duelen, entonces a veces me molestan esas cosas y cuando me enojo por esas cosas. Fue un cruce de palabras, el futbol sigue y las cosas siguen y se termina ahí", expresó a ESPN el ahora jugador del Manchester United.

Cavani aceptó su culpa en la discusión, pero aseguró que todo se quedó en la cancha.

"Yo también tengo mi equivocación y nos dijimos los dos. No solo Messi me gritó cosas y yo fui un santo en la cancha, yo me enojé y también le habré dicho cosas, tuve mi momento, me enojé", dijo.

