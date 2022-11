Carlos Tévez: El 'Apache' ha dejado de ser técnico de Rosario Central

Carlos Tévez ha dejado de ser entrenador de Rosario Central, el ‘Apache’ estuvo en banquillo menos de seis meses, y fue el mismo estratega quien decidió deslindarse del club pese a tener contrato hasta 2023.

“Voy a dar un paso al costado. Quiero agradecerle a la gente por bancarme. Fue una relación muy, muy buena. No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie”, dijo Carlitos.

Asimismo, dejó claro que el cambio de fechas en las elecciones y toda la política que se maneja dentro del club fue lo que lo terminó de convencer para dar un paso al costado de El Canalla.

"Lo dije el primer día, no vengo a hacer política. Cuando se pone mi nombre en la política es algo que no me gusta. Eso no lo voy a permitir. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en un juego que no es normal, ni parejo. Yo vengo a hacerle el bien a Central”, agregó el exfutbolista en conferencia de prensa

El ’Apache’ dirigió 23 juegos como técnico de El Canalla, termino en la posición númro 20 tel campeonato, logró cosechar seis victorias, 10 triunfos y siete derrotas; destacando el triunfo en El Clásico ante Newell’s.

