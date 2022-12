Carlo Ancelotti sobre su continuidad en el Real Madrid: ‘Si no me echan, me quedo hasta 2024’

Carlo Ancelotti tiene una inmensa conexión en el Real Madrid. Por ello, reafirmó su compromiso con los merengues y destacó que tiene contrato hasta 2024 y si la directiva no lo ‘corre’, él seguirá hasta los últimos días.

Sobre el tema, el estratega italiano dijo en entrevista para Radio Anch’io Sport: “No sé qué me depara para el futuro. Vivo día a día. De momento estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada”.

“Habrá tiempo para pensar en mi futuro, tengo contrato hasta el 30 de junio de 2023 y, si el Madrid no me echa, hasta aquel día no me voy a mover”, declaró Ancelotti.

En otros tópicos, el timonel del Real Madrid aceptó que el Mundial de Qatar 2022 fue bien ganado por Argentina. Carlo analizó que la suma entre talentos nuevos como Julián Álvarez y el juego colectivo fue la combinación adecuada.

Asimismo reconoció a su jugador Luka Modric y opinó sobre su futuro profesional. “Si se quiere quedar, se queda y si quiere dejarlo, lo deja. Estamos convencidos de que renovará y terminará su carrera en el Madrid”, añadió.

