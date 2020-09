Carlo Ancelotti: 'Si me preocupara la velocidad habría fichado a Usain Bolt y no a James'

El entrenador del Everton, Carlo Ancelotti, aseguró tras ganar al Tottenham Hotspur, que si lo preocupara de James Rodríguez fuera su velocidad, "habría fichado a Usain Bolt" y no al colombiano.

El técnico italiano alineó a James en el debut en la Premier League y el colombiano fue de los mejores en el triunfo por 0-1 ante el Tottenham.

"Los jugadores que saben jugar no necesitan mucho tiempo para adaptarse. James sabe lo que tiene que hacer, igual que Allan y Doucouré. Solo le dije que sacara su calidad y lo hizo. Tenemos una buena mezcla de jugadores en el medio", explicó Ancelotti en la cadena británica BBC.

"James no es el jugador más rápido del mundo, pero tiene muchísima calidad. Tenemos que usarlo para que demuestre su calidad. No es un extremo, pero puede venirse al medio y recibir la pelota, es muy peligroso. No me preocupa su ritmo y su velocidad. Si me preocupara eso habría fichado a Usain Bolt, no a James", añadió el entrenador italiano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARJEN ROBBEN: EN SU REGRESO CON EL GRONINGEN, EL HOLANDÉS SALIÓ LESIONADO A LOS 30 MINUTOS