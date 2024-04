Carlo Ancelotti no cierra la puerta a la llegada de Mbappé: 'La afición está ilusionada'

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid en el mercado de verano parece inminente y ahora el entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, ha incrementado la especulación al asegurar que la afición está ilusionada con la llegada del francés.

Tras años de lucha por el fichaje del delantero del PSG, parece que el sueño de los seguidores merengues está por cumplirse. Ante esto, el entrenador afirmó que la ilusión con este equipo está más alta que nunca, sin embargo, no aseguró que Mbappé llegará al club.

“Yo creo que la afición del Madrid está ilusionada con el Real Madrid, independientemente de los jugadores que se ponen la camiseta. Creo que los aficionados del Madrid están ilusionados con la camiseta del Real Madrid”, comentó Ancelotti en conferencia de prensa, sin meterse en mayores problemas.

Además, el estratega, habló sobre el tema de Vinicius Jr y su lucha contra el racismo asegurando que es deben tomarlo en cuenta. Además, recordó que no contará con él para el juego de Liga por acumulación de tarjetas.

“Para Vinícius es un tema muy importante y que se toma muy en serio. Es lo que tenemos que hacer todos, tomarnos este tema muy en serio. Hay una cosa que me preocupa mucho de Vinícius: que mañana no puede jugar (contra el Athletic). Eso es lo que me preocupa”, finalizó

