Carlo Ancelotti: 'Los números en LaLiga no cuentan en una Semifinal de la Supercopa'

El Clásico exige siempre la mejor versión del Real Madrid y de Barcelona y en esta edición de la Supercopa de España no será la excepción, incluso desde la perspectiva de Carlo Ancelotti, el juego será igual de reñido en ambas partes, sin importar sus posiciones en LaLiga.

Al momento, los Merengues son amos y dueños de liderato de la clasificación con 49 puntos a favor y apenas dos juegos perdidos; en contraste los catalanes suman 32 unidades y son sextos de la tabla general; sin embargo, el entrenador italiano consideró este contexto es ajeno al resultado que ambos podrían tener en la Supercopa.

“Va a ser un partido igualado como lo fue el del Camp Nou de Liga. Los números de la clasificación de la Liga no cuentan en una semifinal de la Supercopa de España”, declaró en conferencia previo al encuentro.

Pero, evidentemente, cada equipo buscará salir avante de este compromiso para legar a disputar la Final y aunque el resultado es tan incierto como lanzar una moneda al aire, Ancelotti no subestima a su rival, por lo que aseguró jugarán a su máximo nivel.

"Cuando juegas un partido puedes ganar, empatar o perder. El partido elige un vencedor. Tenemos que jugar al mejor nivel. Jugamos ante un equipo que es fuerte y que tiene el mismo objetivo, que es llegar a la final", manifestó.

Y a pesar de la confianza que el entrenador Merengue tiene en sus pupilos, no se consideran como favoritos, lo único que esperan es ganar: "Me preocuparía que los jugadores pensaran que somos favoritos, pero no lo piensan. Piensan que tenemos que hacerlo todo para ganarlo", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID, CON HEGEMONÍA SOBRE BARCELONA PREVIO A LA SUPERCOPA DE ESPAÑA