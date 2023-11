Bruno Valdez tras la Final de Libertadores: "Tenía mucha confianza en mí"

El pasado fin de semana Boca Juniors perdió la Final de la Copa Libertadores tras caer en el Maracaná frente al Fluminense, encuentro en donde el defensa central paraguayo Bruno Valdez tuvo algunos minutos en la cancha.

48 horas después de que Boca Juniors se quedará en la orilla de la séptima estrella continental en su escudo, el defensa central contó para un medio de su país el cómo fue su ingreso al terreno de juego con los minutos que quedaban en el reloj.

"No teníamos delanteros en el banco, y le dije al profe si en los últimos 10 me podía poner de 9 para ir a buscar los centros. Tenía mucha confianza en mí. Lastimosamente no me quedó ninguna", confesó Valdez.

Bruno Valdez ingresó a la cancha del Maracaná al minuto 113, ya en el segundo tiempo extra, esto como una medida para que el defensor buscara un cabezazo para poder empatar el partido y llevar la Final de la Copa Libertadores a los penales.

Boca terminó cayendo dos goles a uno en tiempos extras y Fluminense consiguió levantar su primera Copa Libertadores, extendiendo la racha perdedora Xeneize a 16 años sin poder levantar dicho trofeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ NO SALDRÁ DEL FEYENOORD EN EL MERCADO DE INVIERNO, AFIRMA DENNIS TE KLOESE