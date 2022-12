Boxing Day: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Premier League?

La Premier League de Inglaterra vuelve a la acción a través del Boxing Day de Navidad, así que, si no quieres perder detalle del tradicional evento, te dejamos todos los pormenores.

Después del Mundial de Qatar 2022, el mundo del futbol comienza a volver a sus diferentes ligas, ya que se tuvo que jugar en estas fechas a causa del calor que se vive en el país árabe.

La Jornada 17 de la Premier League volverá, aunque no en navidad. Los días en los que los partidos se disputarán serán los días 26, 27 y 28 de diciembre.

¿Estás listo para la jornada más importante de #LaPremierEnParamount? ¡Nosotros también! ¿Qué partido es el que más esperas en este Boxing Day? pic.twitter.com/4N9c8ddtji — Paramount+ Latinoamérica (@ParamountPlusLA) December 22, 2022

Próximos partidos

Lunes 26 de diciembre

Brentford vs Tottenham Hora: 06:30 horas Transmisión: Paramount Plus

Southampton vs Brighton Hora: 09:00 horas Transmisión: Paramount Plus

Leicester vs Newcastle Hora: 09:00 horas Transmisión: Paramount

Plus Crystal Palace vs Fulham Hora: 09:00 horas Transmisión: Paramount Plus

Everton vs Wolverhampton Hora: 09:00 horas Transmisión: Paramount Plus

Aston Villa vs Liverpool Hora: 11:30 horas Transmisión: Paramount Plus

Arsenal vs West Ham Hora: 14:00 horas Transmisión: Paramount Plus

Martes 27 de diciembre Chelsea vs Bournemouth Hora: 11:30 horas Transmisión: Paramount Plus

Manchester United vs Nottingham Forest Hora: 14:00 horas Transmisión: Paramount Plus

Miércoles 28 de diciembre

Leeds vs Manchester City Hora: 14:00 horas Transmisión: Paramount Plus

Jornada 18

Se disputará los días 30 y 31 de diciembre del 2022 y 1 de enero del 2023; la fecha 19 será los días 2, 3, 4 y 5 de enero del 2023.

