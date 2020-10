Borussia Dortmund: Manuel Akanji dio positivo por Covid-19

L’ASF è stata informata oggi della positività di Manuel Akanji al test del coronavirus. Il calciatore si trova in isolamento preventivo e non mostra alcun sintomo. Sono in corso ulteriori chiarimenti.

La partita si giocherà come da programma. https://t.co/g8jB3FKmgg

