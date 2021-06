Bornstein: 'Es una posibilidad muy real que podamos ser campeones en el 2026'

La victoria de Estados Unidos sobre México sigue retumbando a tres días de su finalización, y para Jonathan Bornstein, exjugador de Tigres y Querétaro, el ser campeones en el Mundial del 2026 es una posibilidad real.

"Yo creo que en 2022 será un poco más difícil pelear el título porque el grupo de jugadores todavía será joven, en estos momentos el promedio de edad de los jugadores es aproximadamente entre los 23 o 24 años. Si adelantamos el tiempo cuatro años la mayoría de este grupo van a tener 26 o 27 años y tendrán toda esa experiencia que están tomando jugando con la selección y con sus clubes en Europa. Ojalá que ayude también el hecho de jugar con nuestros fanáticos y en nuestro país para darnos ventaja y ojalá que por primera vez podamos ver un equipo pelear por ganar un Mundial, esa es la última meta de este proceso y veo que es una posibilidad muy real que podamos ser campeones en el 2026, tenemos todo para ser campeones del mundo en 2026", mencionó para ESPN.

De igual forma, el mexicoamericano de 36 años recordó que pese a tener una selección 'europea', no habían ganado algo juntos, como lo hicieron el domingo ante el Tri.

"Tenemos mucho talento y creo que es bueno que están jugando en la Champions League siempre, están jugando en las mejores ligas de Europa: en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en España; y eso ayuda mucho a crecer el nivel del jugador que está en la selección. Siempre es bueno tener ese tipo de futbolistas, pero ahora queremos ver una buena respuesta colectivamente, pueden ganar torneos y ganar ligas en otros lados, pero cuando están juntos no habían ganado nada hasta antes del duelo con México. Creo que tenemos un buen futuro siempre y cuando podamos mantener esa buena organización del equipo y crecer juntos como selección, nunca es fácil porque no se ven mucho, no entrenan mucho tiempo juntos, pero ojalá que en ese poco tiempo puedan crecer y construir un muy buen equipo para el futuro", agregó.

