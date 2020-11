The Best 2020: Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, entre nominados al mejor jugador

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de once candidatos publicados este jueves por la FIFA para optar al los premios The Best de 2020.

También figuran entre los nominados a mejor jugador el belga Kevin De Bruyne, el polaco Robert Lewandowski, el senegalés Sadio Mané, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk.

Por lo que al mejor portero se refiere, tampoco ha habido sorpresas y están todos los grandes con Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen.

Como candidatos a mejor entrenador han sido seleccionados Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.

También se han seleccionado once goles como candidatos al Premio Puskas, entre ellos un tanto que marcó el uruguayo Luis Suárez con el FC Barcelona al Mallorca y sendos tantos de André.Pierre Gignac, la costarricense Sherley Cruz, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el ecuatoriano Leonel Quiñónez.

El ganador del Premio FIFA Puskás será seleccionado por un jurado internacional compuesto por un panel leyendas de FIFA Legends y por los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

La votación pública estará activa hasta el 9 de diciembre de 2020 y la FIFA anunciará los tres finalistas en cada una de las categorías el 11 de diciembre de 2020.

Nominados al The Best:

Thiago Alcântara (España/Bayern Munich/Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Múnich)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool)

Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (España/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto Liverpool)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

