Benjamín Mora recibió cumplido por parte de Ronaldo Nazario cuando dirigía en Malasia

El estratega mexicano, Benjamín Mora, aseguró que el propio Ronaldo Nazario le dio un cumplido por el trabajo realizado sobre su equipo que ese entonces era el Johor de la Liga de futbol de Malasia.

En el programa de Jorge Burro Van Rankin, el técnico mexicano detalló cómo fue el momento en donde el "Fenómeno" reconoció la labor del exentrenador de Atlas.

"Un día, dirigiendo en la Champions League, contra el Kashima, yo estaba en la cancha, volteo a ver y veo, dije no mames ese güey se parece al fenómeno, a Ronaldo, entonces, entro al vestidor, y de repente me dicen oye, viene el príncipe y detrás de él viene el fenómeno, Ronaldo, y me dice (Ronaldo) me gustó mucho tu equipo, la verdad espectacular", contó Mora en la entrevista con Jorge Van Rankin.

Asimismo, el propio Benjamín, reveló que después del juego, convivieron en una reunión donde platicó y charló con el exjugador brasileño sobre futbol.

Grande entre los grandes… Le darían otra oportunidad con el Atlas?#SquadRojinegro pic.twitter.com/S2cRs92cIh — Chuyo Goles Son Amores del Squad Rojinegro (@ChuyoStark) February 21, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DE LUJO! NICOLÁS LARCAMÓN PRESUME FOTO CON RONALDO NAZARIO EN REDES