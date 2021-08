Bayer Leverkusen: Piero Hincapié firmó con el club hasta 2026

Para esta nueva temporada, el Bayer Leverkusen se armó con un nuevo fichaje latinoamericano. Se trata del defensa ecuatoriano Piero Hincapié, quien con apenas 19 años firmó con el conjunto alemán por cinco años.

El central se dijo orgulloso por haber emigrado tan joven a una de las ligas más importantes a nivel internacional, aunque destacó el impulso que le dieron sus anteriores clubes así como la selección de su país para poder realizar este objetivo.

“Orgulloso de mí mismo, de haber llegado a tan corta edad a esta Bundesliga que s una liga muy fuerte. Me siento orgulloso del trabajo que he realizado y de los clubes que me han apoyado entre Independiente del Valle y Talleres de Córdoba, que son de mucha ayuda para que esté acá y la selección ecuatoriana obviamente”, declaró en conferencia vía remota donde RÉCORD estuvo presente.

Recientemente, Hincapié participó en la Copa América de Brasil, torneo en el que se midió con jugadores de talla mundial; sin embargo, en el futbol alemán le tocará encarar a delanteros como Robert Lewandowski o Erling Haaland, a quienes dijo tiene deseos de enfrentar.

“Son jugadores de grandísimo nivel, creo que eso se va a ver dentro de la cancha. Uno nunca sabe qué puedan hacer jugadores como ellos pero me gustaría enfrentarlos y espero que en un rato me toque estar ahí”, manifestó.

“Tengo muchos objetivos con este club. Recién llegué, estoy muy emocionado, ya quiero jugar pero como todo en la vida es paso a paso, creo que tengo que ir cumpliendo objetivos cortos, pero quiero conseguir muchas cosas con este club”, explicó.

