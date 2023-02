Barcelona trató de fichar a Sofyan Amrabat, pero la Fiorentina se negó a soltar al marroquí

El Barcelona mostró interés por hacerse de los servicios de Sofyan Amrabat; sin embargo, la Fiorentina se negó de todas las formas a soltar al marroquí, luego de que fuera una de las sensaciones de la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Me gusta, me parece buen futbolista. Pero no puedo hablar de nombres que no son del equipo", expresó Xavi Hernández.

El conjunto culé ofreció 40 MDE por el marroquí y una cesión con opción de compra cerca de los 35 millones de euros por Amrabat, la cual fue rechazada por la Fiorentina. Incluso el mediocampista forzó su salida, lo que ocasionó que se quedara fuera de la convocatoria del partido ante el Torino.

"Que lo que venga, refuerce de verdad. Que no sea deprisa y corriendo. Si no es una buena alternativa, nada. Como no necesitamos absolutamente nada, con tranquilidad. Estamos bien", mencionó.

De este modo, Amrabat se perfilaba para suplir la ausencia de Bellerín, quien fue cedido al Sporting de Lisboa.

