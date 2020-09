Barcelona: Ronald Koeman recomendó a Riqui Puig salir cedido

Después del partido en el que el Barcelona venció por la mínima al Elche, el técnico Ronald Koeman habló con los jóvenes del equipo y les explicó las pocas oportunidades que tendrán con el equipo como con Riqui Puig.

"No es verdad que no cuente con él. Hablé ayer con él. Hablo con los jóvenes, ellos deben jugar. No pueden estar sin jugar. Él, Aleñà, Pedri... le he dicho que lo tiene complicado y que hay mucha competencia. Pero nada más. Le he comentado que tiene futuro aquí, pero depende del jugador", señaló el estratega.

"Le recomendaría irse cedido. A los 20 años, los jóvenes deben jugar. No pueden estar parados durante un tiempo. Llevamos tres semanas y tiene competencia", añadió.

Caso contrario de Ansu Fati, que a pesar de su juventud ha recibido el visto bueno del estratega holandés.

"Es un gran jugador. Creo que hoy ha tenido más posibilidades, necesitaba más concentración", refirió Koema en conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: CONQUISTÓ EL TROFEO JOAN GAMPER CON SOLITARIO GOL DE GRIEZMANN