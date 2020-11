Barcelona: Memphis Depay reconoció su deseo de jugar en el Barça

Mantiene la puerta abierta. Luego del partido amistoso que terminó en empate entre Países Bajos y España en la Fecha FIFA, Memphis Depay, atacante del Lyon de la Ligue 1, reconoció su interés por defender el jersey del Barcelona.

Durante una rueda de prensa tras la igualada ante La Roja, el atacante holandés explicó que a pesar de la ilusión de vestir la elástica Blaugrana, su prioridad es con el club francés a pesar de que todavía no renueva contrato.

“¿A quién no le gustaría jugar allí? Es uno de los mejores equipos del mundo. A todo el mundo le gustaría, pero no estoy pensando en eso.

“Sobre el Barça, no lo sé. El mercado de fichajes no está abierto. No tengo la cabeza en eso. Estoy tratando de dar lo mejor de mí, de hacer buenas actuaciones para convertirme en un mejor jugador. Hay mucha especulación al respecto”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COSTA RICA RESCATÓ EL EMPATE ANTE CATAR CON GOL DE JOE CAMPBELL