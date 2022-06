Barcelona: Lewandowski, inseguro de fichar con los culés por culpa de Javier Tebas

Una de las bombas del verano podría ser la llegada de Robert Lewandowski al Barcelona. Por lo mientras, la que parece ser la nueva novela del verano tiene un nuevo capitulo.

El representante del jugador polaco, Pini Zahavi, fue sorprendido por las declaraciones del presidente de La Liga, Javer Tebas, en dónde afirmó que si el Barca quería a Lewandowski debe vender a algunos jugadores primero.

La situación alarmó tanto al agente que incluso según información de Mundo Deportivo, llamó a Joan Laporta, presidente del club catalán para que le explicara la situación.

En días pasados, Lewandowski hizo público su deseo de salir del Bayern Múnich. Mientras que Laporta le respondió a Tebas

“Ante las manifestaciones del presidente de la Liga diciendo que no podemos fichar a un jugador, me gustaría recordarle que sus funciones son las de velar por la Liga de Futbol Profesional y por los clubs, por lo que le pido que se abstenga de hacer comentarios sobre si podemos o no fichar a un determinado jugador, porque eso perjudica claramente los intereses del FC Barcelona”: fueron las palabras del mandamás culé en un vídeo grabado por los medios del club y difundido urbi et orbe.

