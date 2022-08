Barcelona: Koundé quedará libre si no es inscrito antes de fin de mes

El equipo culé ha presentado problemas para poder inscribir a los jugadores que compró durante el periodo de fichajes del verano y el caso más reciente es el del defensa francés, Jules Koundé, quien no ha sido registrado y podría salir del Barça.

Luego de concretar una serie de fichajes el FC Barcelona no puede inscribirlos a todos por temas económicos, no tienen la suficiente masa salarial para hacerlo y por eso mismo ha puesto cláusulas en los contratos donde, de no poder registrar a cierto jugador, ellos tienen la libertad de marcharse.

Koundé tiene como fecha limite el 31 de agosto, si para ese día el Barcelona no le ha registrado el defensa francés podrá salir libre de la ciudad condal y ficharse con cualquier otro equipo en el mundo, toso esto sin haber jugado un solo minuto como culé.

Así mismo el Barça tendrá que pagarle 2.5 millones de euros al Sevilla por las variables del contrato firmado con el central galo, sin importar que este ya no pertenezca al club catalán... ¡Vaya lío!

