Atlético de Madrid: Colchoneros buscarían el fichaje de Lacazette

De acuerdo a información del diario Sport, el Atlético de Madrid de Diego Simeone continúa siguiendo muy de cerca a Alexandre Lacazette, quien no continuará como Gunner ya que no es del agrado de Arteta, a tal grado que no fue convocado para lel duelo por la Community Shield ante el Liverpool.

La escuadra del Cholo sufre con el gol, pues en la campaña anterior acabaron con el peor registro goleador entre los equipos que clasificaron a competencias europeas, con solo 51 dianas, una menos que el Granada.

Es por esto que el galo, el cual es un jugador de potencia en el área rival, es la prioridad para el equipo de la capital española.

Sin embargo, nada está escrito aún y en estas épocas de pandemia la economía manda, por lo que el cuadro rojiblanco necesita vender jugadores para conseguir liquidez en la operación de Lacazette, y contemplaría la salida de Diego Costa, quien no tuvo un buen año.

El jugador francés consiguió su mejor campaña como atacante de la escuadra de Londres en la temporada 2018-2019, en donde logró 19 goles en 49 partidos, además de 13 asistencias.

