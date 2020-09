Arthur Melo: ‘Luis Suárez aportaría mucho valor a Juventus’

Arthur Melo, jugador brasileño y nuevo fichaje de la Juventus de Turín, fue presentado de manera oficial con el cuadro de la Vecchia Signora y reveló que que le gustaría volver a coincidir con Luis Suárez ya que el uruguayo aportaría mucho en el actual campeón de Italia.

"No he hablado con él y no conozco su situación. Es un gran jugador y sin duda aportaría un gran valor al equipo", reveló en conferencia de prensa.

Por otra parte, mencionó que solo tiene palabra de agradecimiento para el Barcelona y no les guarda ningún tipo de rencor.

"Solo puedo dar las gracias al Barça. Me trataron muy bien y era parte de un proyecto ambicioso”, comentó en su presentación.

Por último, finalizó comentando que jugar con Cristiano Ronaldo será uno de los privilegios más grandes de su carrera y estará cumpliendo un sueño.

"Tengo el privilegio de jugar con grandes futbolistas. Estar con Ronaldo es casi la realización de un sueño y el proyecto me convenció mucho porque es muy ambicioso", concluyó.

