Arsenal y PSV se medirán en el inicio de la Fase de Grupo de la Champions League, todas las miradas se centran en el mexicano Hirving Lozano, quien busca reavivar la llama del gol en este crucial choque.

Y es que en el debut de Chucky con el PSV en la fase previa de Champions en 2018, marcó ante el Bate Borisov (3-2) y busca repetir la dosis.

Ahora, en esta nueva edición del torneo europeo, Lozano buscará convertirse en la principal amenaza para la defensa del Arsenal. Su velocidad, regate y capacidad para finalizar las jugadas son atributos que podrían hacer la diferencia en este duelo.

Por su parte, también debutó con gol en Pachuca vs América en 2014, el exjugador Tuzo le dio la victoria a su equipo en los últimos minutos del partido, en ese entonces Enrique Meza, lo incluyó en la convocatoria para medirse al cuadro de Coapa. Chuky entró al 83’ y minutos más tarde puso a los suyos arriba en el marcador.





Y con Napoli no fue la excepción. El mexicano no se achicó ante Juventus en Serie A, entró en la segunda mitad del encuentro para hacer diferencia en el terreno de juego, en un contragolpe selló su primer gol con el conjunto napolitano; sin embargo, el marcador no fue positivo para su equipo, pues perdió 4-3.

Cabe señalar que el fin de semana pasado, pudo anotar con PSV en Eredivisie ante NEC Nijmegen, pero Ricardo Pepi cobró el penalti que el mexicano pidió. Posteriormente el DT Peter Bosz, recalcó que el jugador estadounidense es el segundo lanzador de penaltis en el equipo.

¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs PSV?

Fecha: Miércoles 20 de septiembre 2023

Horario: 13:00 horas

Transmisión: HBO MAX Y TNT

Estadio: Emirates Stadium

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: PORTERO DE LA LAZIO MARCA GOL AGÓNICO Y EMPATA AL ATLÉTICO DE MADRID