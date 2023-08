Arsenal refuerza su portería con la llegada de David Raya

El exguardameta del Brentford, David Raya, se une al Arsenal en calidad de cedido, con la esperanza de que esta oportunidad represente un avance significativo en su carrera futbolística. Raya, quien recientemente se unió al club inglés, expresó su emoción por este nuevo capítulo en su trayectoria.

En su primera entrevista como jugador del Arsenal, David Raya compartió su entusiasmo ante el desafío que se le presenta y su firme convicción de que este paso representa un avance significativo en su carrera. "Estoy en la luna por poder aceptar este reto y dar un paso adelante", afirmó el guardameta español.

El portero, quien había estado en el Brentford desde 2019, ha firmado con el Arsenal en calidad de cedido por una temporada. Sin embargo, la posibilidad de un futuro permanente con el club londinense está sobre la mesa. El Arsenal tiene la opción de hacer que la estadía de Raya sea permanente el próximo verano, siempre y cuando abone la suma de 27 millones de libras (31 millones de euros), que corresponde a la cláusula de compra.

Raya dejó claro que la decisión de unirse al Arsenal fue influenciada por la perspectiva de crecimiento del club y el estilo de juego implementado por el entrenador Mikel Arteta. "Estoy muy emocionado por la temporada que viene. Hablé con el entrenador y me transmitió los valores del Arsenal. El club está creciendo cada vez más y eso es un bonito reto al que no podía decir que no", comentó el portero catalán.

