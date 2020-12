Arsenal: Mesut Özil dejaría a los Gunners para arribar al Fenerbahce

Luego de que Mesut Özil fuera borrado desde la llegada de Mikel Arteta al banquillo del Asenal, el atacante alemán tendría los días contados con la institución inglesa, pues ya estaría en reuniones 'secretas' con el Fenerbahce.

Según el diario Bild, el jugador de 32 años ya estaría en reuniones con la directiva turca para dejar las filas de los Gunners y emigrar, pues en la presente temporada no ha visto acción ni un solo minuto.

"Es una época muy complicada para todos en el club, no solo yo. La situación es frustrante para todos. Por supuesto que me encantaría ayudar al equipo, especialmente en este momento, pero, ya que no se me da la oportunidad, simplemente espero que mejoren los resultados pronto. Seamos positivos", comentó el alemán en entrevista con Q&A.

En caso de concretarse su llegada a Turquía, Mesut Özil jugaría en su quinta plantilla, pues militó en Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal y Fenerbahce.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI: "HAY VECES QUE ME GUSTARÍA SER ANÓNIMO"