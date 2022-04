Ansu Fati: 'Mi sueño es volver a Guinea-Bissau para ayudar a los niños'

Anssumane Fati Vieira es un delantero del Barcelona surgido en sus fuerzas básicas ubicadas en La Masía. Ya convertido en uno de los principales jugadores del conjunto culé, el nacido en Guinea-Bissau se sinceró y dio a conocer uno de sus grandes sueños.

"Mi sueño es volver a Guinea-Bissau y poder ayudar a los niños de allí en cosas como la educación, y saber dónde vivía yo, recordar cómo era todo. Todavía no he podido hacerlo", se le escuchó decir a Fati durante la emisión del último capítulo de 'Made in La Masía', documental de Barça TV, donde también reveló la relación con sus padres.

"Somos una familia muy unida, si uno sufre, todos sufren. Son mi mejor apoyo. Gracias a mi padre y a mi madre he cumplido mi sueño. Crecer sin mi padre fue muy duro, él vino a España a ganarse la vida por nosotros y yo me quedé en Guinea-Bissau. No pude verle hasta que cumplí casi 7 años y dejé mi país para ir a Sevilla", dijo el atacante.

Ansu Fati, ariete blaugrana de 19 años, es el protagonista del último capítulo de 'Made in La Masia', en el que hace un recuente de su trayectoria desde su llegada al club siendo un niño hasta su confirmación en el primer equipo, superando momentos complicados.

