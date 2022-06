Andy Goram: Informó que padece cáncer y aseguró que le quedan seis meses de vida

Andy Goram, histórico portero escocés que marcara época con el Glasgow Rangers y así como en el Manchester United, informó este martes que le diagnosticaron un cáncer terminal de esófago, por lo que su esperanza de vida es de sólo seis meses.

En charla con el diario inglés Daily Mail, el exportero de 58 años cuenta que se negó a someterse a un tratamiento de quimioterapia, pues solo le alargaría la vida 12 semanas. Goram acudió al hospital dos meses pensando que tenía una indigestión severa y jamás pensó que se tratara de algo así.

"Era como si mi garganta estuviera bloqueada. Después de unas semanas empeoró. Todo lo que comía o bebía no llegaba a la mitad de mi estómago y lo vomitaba. No pude hablar cara a cara con mi médico de cabecera durante dos semanas. Estaba en una agonía total. Adelgacé 25 kilos en cuatro semanas", explicó Andy.

"El cirujano me explicó dónde tenía el cáncer y que era inoperable. Si no me someto a la quimioterapia, tengo un promedio de seis meses de vida.

"¿Tomar quimioterapia y estar agonizando tres meses más con una calidad de vida cero? No, gracias. La quimioterapia está fuera del menú. Ahora la prioridad es obtener la mezcla correcta de los analgésicos junto con la morfina", relata el guardameta que defendiera hasta 43 veces la portería de la Selección de Escocia entre 1985 y 1998.

