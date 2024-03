Ancelotti sale en defensa de Vinícius: 'Nunca he encontrado un jugador tan perseguido'

Vinícius Jr. ha recibido un sinfín de críticas en las últimas semanas debido a los múltiples incidentes en los que se ha visto envuelto dentro de la cancha.

Ante esta situación, Carlo Ancelotti, salió en su defensa y aseguró que nunca "ha encontrado un jugador tan perseguido" como el brasileño.

"He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística y nunca he encontrado un jugador tan perseguido como Vinícius. Le dan patadas, le pitan, le insultan, ¿qué tiene que hacer? Marca goles y nos da asistencias pero tengo que hablar con él por su actitud, no, todo el mundo tiene que cambiar la actitud contra Vinícius", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador italiano señaló que él "no olvida" todas las cosas que ha sufrido Vinícius, entre ellas los constantes ataques de racismo y las agresiones durante los partidos.

"Nunca ha pasado en mi historia personal ver un jugador de gran talento que sufre las cosas que ha sufrido Vinícius. Se olvidan pero yo no. En Vallecas le han dado un golpe de karate en la cabeza, ni una amonestación, y todos piden tarjeta roja porque ha empujado a un rival del Leipzig", agregó.

