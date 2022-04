Allegri: 'Tenía firmado un acuerdo con el Real Madrid, pero decidí por la Juventus'

El técnico italiano de la Juventus, Massimiliano Allegri, confesó este jueves que "este año ya tenía un acuerdo con el Real Madrid firmado", pero que finalmente eligió entrenar al club de Turín (norte de Italia).

"Lo dije y lo repito: este año ya había firmado un acuerdo con el Real Madrid. Luego por la mañana llamé al presidente y le dije que no iría porque había elegido al Juventus. Me dio las gracias", declaró en una entrevista con 'GQ Hype Italia'.

"Al Real Madrid le dije dos veces que no. La primera fue mientras me renovaban con la 'Juve': le dije al presidente del Madrid que ya le había dado mi palabra a Andrea Agnelli (presidente del Juventus)", añadió.

El italiano aseguró que, aunque entrenar en el club blanco hubiera supuesto el culmen de su carrera, no ha tenido dudas desde su firma con la 'Vecchia Signora': "Desde que me llamó el Juventus en mayo no he tenido dudas. A nivel profesional, entrenar al Madrid hubiera sido la culminación de un camino, por supuesto: Milan, Juve, Real. Pero en la vida no siempre se puede tener todo y estoy muy feliz y orgulloso".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INFANTINO: 'LA FIFA NO HA PROPUESTO UN MUNDIAL BIENAL, PERO SE HA ESTUDIADO SU VIABILIDAD'