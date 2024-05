Alejandro sobre el futuro de su hermano Carlos Vela: 'A lo mejor no vuelve a jugar, no lo sabemos'

Alejandro Vela, hermano de Carlos Vela, fue cuestionado tras el partido de Campeón de Campeones de la Liga de Expansión y los medios preguntaron sobre el destino de Carlos en el futbol. Alejandro no aseguró nada e incluso mencionó que quizá su hermano ya no regresa a las canchas.

“Pues está retirado porque no tiene equipo y lo peor de todo es que me dice que la está pensando muy bien, a lo mejor no vuelve a jugar, no lo sabemos, es una persona muy hermética, a lo mejor nos da la sorpresa en verano o anuncia su retiro”, comentó a los medios presentes.

Asimismo, Manuel Alejandro, comentó que tiene una promesa con su hermano para que juegue en el Cancún FC, sin embargo, tienen que suceder una serie de cosas para que suceda.

“El problema es que tenemos que ir a Primera División, mientras eso no suceda va a ser difícil pagarle para que juegue en Liga Expansión. Ganar es la única forma de llamar la atención de Primera”,

