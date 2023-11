Al-Nassr, sin Cristiano Ronaldo, venció al Al-Duhail en la AFC Champions

Este martes continuó la actividad de la AFC Champions League, mejor conocida como la Champions de Asia, en donde el cuadro árabe donde milita Cristiano Ronaldo se las arregló para vencer al Al-Duhail sin la presencia de 'Mr. Champions'.

Luis Castro, entrenador del Al-Nassr, comentó previo al encuentro que Cristiano no se había mostrado en forma, razón suficiente para no convocarlo de cara al duelo ante al Al-Duhail: "Cristiano no está en condiciones de jugar, los medios deben tenerme respeto. No digo que yo haya decidido que no juegue, el jugador no se mostró en forma".

El cuadro árabe comenzó perdiendo gracias a un gol del exjugador del FC Barcelona, Philippe Coutinho, apenas a los ocho minutos de partido, durante el transcurso del primer lapso Anderson Talisca salió a dar la cara por sus compañeros y anotó dos goles en poco mas de media hora de partido.

El brasileño se hizo presente en el marcador al 27', al 37' y al minuto 60 de tiempo corrido, firmando el hat trick con el que el equipo árabe sentenciaba el encuentro, aunque el cuadro qatarí aún tenía la esperanza de poder remontar el marcador.

Philippe Coutinho volvió a hacerse presente en el marcador faltando 10 para concluir el encuentro para acercarse al Al-Nassr, desafortunadamente el tiempo fue insuficiente y terminaron por dilapidar sus esperanzas cuando, al 92, Khaled Mohammed abandonó el partido luego de ser expulsado.

Con este resultado el Al-Nassr sigue invicto en la AFC Champions League, suma 12 puntos en cuatro partidos y ya tiene su boleto para la siguiente ronda de la competencia asiática.

