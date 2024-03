Ajax bloqueó salida de Edson Álvarez a la Premier League: "Estuve a 1 hora de ir al Chelsea"

Previo a llegar al West Ham, Edson Álvarez se quedó a detalles de firmar por otro equipo de Premier League. El canterano del América reveló que se quedó a "una hora" de fichar por el Chelsea, sin embargo, el Ajax le negó la salida y terminó por quedarse una temporada más en la Eredivisie.

En una entrevista con Jorge 'Burro' Van Rankin para Caliente TV, Edson expresó su frustración al no haber podido llegar al Chelsea en la campaña 2022-23. Y es que Van Rankin aseguró que el 'Machín' está para poder jugar en equipos como el Real Madrid.

"Yo tuve para ir a Chelsea. O sea estaba el avión estaba esperándome en el aeropuerto cuando el Ajax me dijo ‘no’. Yo estuve a una hora de subirme al avión y de irme a firmar por el Chelsea”, comentó Álvarez.

De igual forma, Edson señaló que al momento de que se le negó la oportunidad, estuvo desolado por no haberse concretado su llegada a la Premier League. “Ajax me dijo no vas y pues, ¿qué haces? La verdad si fue muy frustrante para mí el no haberme ido”, reveló el mediocampista mexicano.

En tres temporadas con Ajax, Edson Álvarez ganó dos títulos de Eredivisie, una KNVB Beker, jugó 147 partidos, anotó 13 goles, registró seis asistencias y sumó más de 10 mil minutos disputados.

