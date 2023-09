Mientras el Real Madrid continúa persiguiendo el fichaje de Kylian Mbappé, Rafaela Pimenta, la representante del talentoso delantero noruego Erling Haaland, ha hecho declaraciones intrigantes en relación con la posibilidad de un futuro fichaje con el club blanco. Haaland, quien se ha destacado como uno de los goleadores más letales del futbol actual, ha sido un nombre vinculado a la entidad madrileña en mercados anteriores.

El Real Madrid ha experimentado una serie de intentos fallidos por adquirir a los jugadores más deseados del mundo, con Kylian Mbappé a la cabeza. Este año, el club parece centrado en sus esfuerzos por firmar al jugador francés, lo que ha llevado a dejar de lado otras oportunidades, incluida la de Erling Haaland.

Rafaela Pimenta, abogada brasileña y actual representante de Erling Haaland, abordó la cuestión de un posible traspaso del noruego al Real Madrid en 2024, año en el que se rumorea que una cláusula en el contrato del jugador podría reducir su costo de fichaje.

"La puerta abierta puede significar muchas cosas. Lo importante aquí es que nuestros jugadores tengan la sensación de que el destino está en sus manos", expresó Pimenta en una entrevista con el medio español El Chiringuito. A pesar de las especulaciones, Pimenta se mostró reticente a proporcionar detalles concretos sobre contratos y cláusulas, señalando las posibles implicaciones legales.

La representante de Haaland también bromeó sobre la constante vinculación del jugador con diferentes clubes, especialmente con el Real Madrid. "Me parece que todos hablan mucho, es muy temprano. No me parece elegante hablar de una sociedad cuando (el jugador) está en otra sociedad", añadió.

Rafaela Pimenta asumió un papel crucial en la representación de futbolistas de élite tras el fallecimiento de Mino Raiola en 2022.

