Aficionado del PSG es apuñalado en enfrentamiento con seguidores del Milan

AC Milan condemns every form of violence: football for us is passion, not hate. Sport is supposed to unite, not divide.

Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere.

L’AC Milan condamne toute forme… pic.twitter.com/xZ0t9JiD1W

— AC Milan (@acmilan) November 7, 2023